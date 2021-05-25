В ЕС осудили «провокационные действия России»

Лидеры Евросоюза в рамках саммита осудили «незаконные и провокационные действия России» против интеграционного объединения и его членов, сообщает РИА Новости.

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«Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнерам», — говорится в документе.

В ЕС также выразили поддержку и солидарность с Чехией. Несмотря на «дестабилизирующие действия», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметил, что Россия остается ближайшим и самым крупным соседом Евросоюза, источником торговли и инвестиций.

Ранее ряд стран Запада выразили солидарность с Чехией, призвав к введению санкций против России. Среди них оказалась Швеция. Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов. Впрочем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что речь не идет о масштабной скоординированной высылке российских дипломатов из государств — участниц объединения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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