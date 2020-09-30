В Ереване заявили о новом применении F-16 ВВС Турции в Карабахе

Истребители ВВС Турции F-16 выполняли сегодня боевые задачи в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Они замечены на северо-восточном и южном направлениях, сообщил Армянский единый информационный центр при правительстве Армении. Сведения получены от армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Отмечается, что по всей линии фронта продолжаются интенсивные бои. В Ереване утверждают, что армия обороны непризнанной республики сумела добиться значительных успехов в ряде направлений. В НКР рапортую о потерях в живой силе и технике в армии Азербайджана.

Накануне в Ереване сообщили о том, что турецкий F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. В Баку утверждают, что два армянских боевых самолёта не были уничтожены ракетой, а сами врезались в гору.

Сегодня МИД Армении назвал имя погибшего пилота Су-25, это майор ВВС Валерий Данелин, отмечает RT. О втором штурмовике, упомянутым Азербайджаном, в Ереване нет никаких сведений.

