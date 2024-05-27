В Ереване задержали 240 участников акций протеста

Полиция задержала более 200 участников акций протеста в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МВД Армении.

Массовые протесты начались в Армении

«По состоянию на данный момент... задержаны 240 участников акций», — рассказали в ведомстве.

Ранее в столице Армении начались митинги, участники которых требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, пишет RT. Акции гражданского неповиновения проходят и в других городах Армении, оппозиционно настроенные граждане в том числе перекрывают дороги. По данным СМИ, жители республики недовольны передачей четырех приграничных сел Азербайджану в рамках процесса мирного урегулирования, требуют отменить это решение и отправить Пашиняна в отставку.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Акции ПротестаЗадержаниеЕреванАрмения

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