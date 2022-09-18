В Ереване сотни людей участвуют в акции за выход Армении из ОДКБ

Активисты собрались на Пощади свободы. По данным агентства, в акции участвуют также сотрудники организаций, финансируемых западными фондами, представители организации «Национальный объединенный полюс», являющейся крылом военизированной группы «Сасна црер».

«Мы собрались здесь с одной единственной повесткой — потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ. После этого мы начнем переговоры с нашими реальными союзниками о возможностях обеспечения безопасности нашей страны», — сказал участник акции, социолог Карен Саркисян.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном может затронуть и Россию, причем не только как страну-гаранта из ОДКБ. Как сообщило 14 сентября Минобороны Армении, Азербайджан обстрелял пункт дислокации пограничных сил ФСБ России в армянском Гегаркунике. Там отметили, что в результате ударов были повреждены здание размещения российских пограничников и военная техника, в частности, автомобиль УАЗ «Патриот». В свою очередь в Баку отвергли обвинения в обстреле. Так, ОДКБ приняло решение о направлении в Армению своей миссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

