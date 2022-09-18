В Ереване сотни людей участвуют в акции за выход Армении из ОДКБ
В столице Армении Ереване несколько сотен активистов устроили акцию за выход из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.
Активисты собрались на Пощади свободы. По данным агентства, в акции участвуют также сотрудники организаций, финансируемых западными фондами, представители организации «Национальный объединенный полюс», являющейся крылом военизированной группы «Сасна црер».
«Мы собрались здесь с одной единственной повесткой — потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ. После этого мы начнем переговоры с нашими реальными союзниками о возможностях обеспечения безопасности нашей страны», — сказал участник акции, социолог Карен Саркисян.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном может затронуть и Россию, причем не только как страну-гаранта из ОДКБ. Как сообщило 14 сентября Минобороны Армении, Азербайджан обстрелял пункт дислокации пограничных сил ФСБ России в армянском Гегаркунике. Там отметили, что в результате ударов были повреждены здание размещения российских пограничников и военная техника, в частности, автомобиль УАЗ «Патриот». В свою очередь в Баку отвергли обвинения в обстреле. Так, ОДКБ приняло решение о направлении в Армению своей миссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
- СМИ: Более половины жителей ФРГ опасаются, что не рассчитаются за электричество и газ
- На митинге оппозиция в Кишиневе требуют отставки властей
- В Ереване сотни людей участвуют в акции за выход Армении из ОДКБ
- У россиян выросли возможности для покупок в рассрочку
- В Минобороны ФРГ решили единолично не отправлять Украине боевые танки
- Турков восхитило заявление Путина о газе и нефти для Европы
- Пугачева просит ее включить в список иноагентов вместе со своим мужем Галкиным*
- ВС РФ разгромили пункты базирования ЧВК «Академия» и нацбатальона «Кракен»
- Стремится к нулю. Украина может потерять территории или исчезнуть с карты
- Батальон ВСУ «Айдар» потерял больше половины личного состава в районе Зайцева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru