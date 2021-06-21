В Ереване проходит митинг сторонников Пашиняна
Несколько тысяч сторонников исполняющего обязанности премьера-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг в центре Еревана. Об этом сообщает РИА Новости.
Поддерживающие и. о. премьера заняли площадь Республики и прилегающие улицы в центре армянской столицы. К месту проведения митинга стянуты силы полиции. В ближайшее время ожидается выступление Пашиняна.
Накануне в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них принимали участие 21 партия и четыре блока. Победителем выборов считается партия Пашиняна «Гражданский договор», отмечает «Свободная пресса». Второе место занимает партия экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», пишут «Невские новости». Третьим по количеству голосов стал блок «Честь имею» еще одного экс-президента республики Сержа Саргсяна.
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