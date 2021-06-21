Блок экс-президента Кочаряна заявил о непризнании результатов выборов

Внеочередных парламентских выборах в республике прошли накануне. Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна побеждает с 53,92% голосов избирателей. Таковы данные ЦИК страны. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%, на третьем месте идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. Эти три политических объединения проходят в парламент страны. Несмотря на то, что блок «Честь имею» не набрал необходимых для прохождения в парламент 7%, согласно законодательству, блок проходит в него, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

