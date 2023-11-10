В Ереване отменили «Артдокфест» Манского после его слов о визите в Баку

По словам кинематографиста, он был впечатлен тем, как Азербайджан отмечает день победы во Второй Карабахской войне (8 ноября). При этом Манский удалил пост после звонка своих ереванских друзей и пояснил, что его не так поняли в Армении: режиссер якобы хотел передать свое «сильное эмоциональное впечатление», а не одобрение торжества.

Отмечается, что Ереванский институт театра и кино отменил показы уже восьми картин в рамках «Артдокфеста». При этом Манский подчеркнул, что намерен посетить Армению и возобновить «тяжелый разговор о мире, который обречен на войну».

Ранее Манский стал подозреваемым по делу о клевете на своего коллегу Никиту Михалкова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

