В Ереване отменили «Артдокфест» Манского после его слов о визите в Баку
«Артдокфест» режиссера Виталия Манского (признан в России иноагентом) отменили в Ереване после его высказываний о поездке в Баку. Об этом сообщило издание РБК.
По словам кинематографиста, он был впечатлен тем, как Азербайджан отмечает день победы во Второй Карабахской войне (8 ноября). При этом Манский удалил пост после звонка своих ереванских друзей и пояснил, что его не так поняли в Армении: режиссер якобы хотел передать свое «сильное эмоциональное впечатление», а не одобрение торжества.
Отмечается, что Ереванский институт театра и кино отменил показы уже восьми картин в рамках «Артдокфеста». При этом Манский подчеркнул, что намерен посетить Армению и возобновить «тяжелый разговор о мире, который обречен на войну».
Ранее Манский стал подозреваемым по делу о клевете на своего коллегу Никиту Михалкова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Ереване отменили «Артдокфест» Манского после его слов о визите в Баку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru