Названы причины открытия границ с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами: Египтом, ОАЭ и Мальдивами. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина будут разрешены три рейса в неделю в Каир, два рейса в неделю в Дубай и два рейса в неделю в аэропорт Велано на Мальвах.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в интервью НСН заметил, что все три страны – лидеры пляжного туризма, и возобновление авиасообщения ожидали, как туристы, так и туркомпании, который больше полугода оставались без работы.

«Все три направления очень важны на туристическом рынке, и страны сами изъявили желание открыть границы для России, ведь Евросоюз и страны Шенгенского соглашения пока не спешат этого делать. Что касается Египта, то это любимый курорт наряду с Турцией, Мальдивы – пляжное направление номер один для состоятельной клиентуры. Очень востребовано на рынке за заказных дорогих туров, хотя Мальдивы есть и вполне демократичные предложения all inclusive. Эмираты показали всему миру, как в условиях пустынного климата создаются курорты мирового уровня, а зимние пляжные направления становятся круглогодичными», - отметил глава РСТ.