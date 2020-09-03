Названы причины открытия границ с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Президент РСТ Сергей Шпилько объяснил НСН, почему Россия открыла границами с тремя новыми странами.
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами: Египтом, ОАЭ и Мальдивами. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина будут разрешены три рейса в неделю в Каир, два рейса в неделю в Дубай и два рейса в неделю в аэропорт Велано на Мальвах.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в интервью НСН заметил, что все три страны – лидеры пляжного туризма, и возобновление авиасообщения ожидали, как туристы, так и туркомпании, который больше полугода оставались без работы.
«Все три направления очень важны на туристическом рынке, и страны сами изъявили желание открыть границы для России, ведь Евросоюз и страны Шенгенского соглашения пока не спешат этого делать. Что касается Египта, то это любимый курорт наряду с Турцией, Мальдивы – пляжное направление номер один для состоятельной клиентуры. Очень востребовано на рынке за заказных дорогих туров, хотя Мальдивы есть и вполне демократичные предложения all inclusive. Эмираты показали всему миру, как в условиях пустынного климата создаются курорты мирового уровня, а зимние пляжные направления становятся круглогодичными», - отметил глава РСТ.
«Внутренний туризм – это хорошо, но мир он заменить не может»
Решение об открытии границ страны принимают, исходя из эпидемиологической ситуации в собственной страны и той, откуда разрешено будет прибывать гостям. Но эксперты утверждают, что не менее важен и экономический аспект.
«Это страны, которые получают львиную долю доходов именно от туризма. И добились исключительных успехов в развитии индустрии гостеприимства», - напомнил Сергей Шпилько.
Как сообщается на сайте АТОР, для того чтобы отправиться в Египет и на Мальдивы, россиянам нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР. Получить его нужно не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия на Мальдивские острова, и 72 часа – в Египет.
Однако отдыхающие, по данным АТОР, которые прибывают в аэропорты Хургады, Шарм-эш-Шейх, Таба и Марса-Алам, без справки, могут сдать анализ прямо на месте. Стоит тест $30 долларов. В какой срок будут готовы результаты анализов и где должны находиться туристы во время их ожидания, пока неясно. При этом справки не потребуют от детей до шести лет.
Мальдивские острова начали принимать отдыхающих из-за рубежа еще 15 июля. Но размещать у себя туристов могут только гостиницы, прошедшие специальную сертификацию. Такое правило, кстати, действует в Турции. Справок об отсутствии COVID-19 власти Мальдив не требуют, но некоторые отели предлагают своим гостям перед вылетом сделать тест бесплатно. Иногда справку могут требовать авиакомпании перед посадкой на борт.
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