В Эквадоре ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса

Режим чрезвычайного положения ввели в Эквадоре на 60 дней из-за энергетического кризиса после массовой остановки ГЭС на фоне засухи и приостановки поставок электроэнергии из Колумбии. Соответствующий указ подписал президент страны Даниэль Нобоа, сообщает телеканал Teleamazonas.

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«Объявить чрезвычайное положение из-за серьезных внутренних волнений и общественных бедствий на всей территории страны, вызванных исключительной ситуацией в электроэнергетическом секторе», — говорится в документе.

Меры призваны гарантировать непрерывность услуг по обеспечению жителей электроэнергией, предоставить «достаточно времени» для решения проблемы, наладить поставки энергии населению с прицелом на стабилизацию ситуации в ближайшее время.

Кроме того, президентский указ предполагает мобилизацию полиции и вооруженных сил Эквадора для обеспечения защиты критически важных объектов энергоинфраструктуры от различных угроз, в том числе диверсий и террористических атак.

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ФОТО: РИА Новости / Эдуард Песов
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