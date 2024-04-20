В Эквадоре ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса

«Объявить чрезвычайное положение из-за серьезных внутренних волнений и общественных бедствий на всей территории страны, вызванных исключительной ситуацией в электроэнергетическом секторе», — говорится в документе.

Меры призваны гарантировать непрерывность услуг по обеспечению жителей электроэнергией, предоставить «достаточно времени» для решения проблемы, наладить поставки энергии населению с прицелом на стабилизацию ситуации в ближайшее время.

Кроме того, президентский указ предполагает мобилизацию полиции и вооруженных сил Эквадора для обеспечения защиты критически важных объектов энергоинфраструктуры от различных угроз, в том числе диверсий и террористических атак.

