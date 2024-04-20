В Эквадоре ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса
Режим чрезвычайного положения ввели в Эквадоре на 60 дней из-за энергетического кризиса после массовой остановки ГЭС на фоне засухи и приостановки поставок электроэнергии из Колумбии. Соответствующий указ подписал президент страны Даниэль Нобоа, сообщает телеканал Teleamazonas.
«Объявить чрезвычайное положение из-за серьезных внутренних волнений и общественных бедствий на всей территории страны, вызванных исключительной ситуацией в электроэнергетическом секторе», — говорится в документе.
Меры призваны гарантировать непрерывность услуг по обеспечению жителей электроэнергией, предоставить «достаточно времени» для решения проблемы, наладить поставки энергии населению с прицелом на стабилизацию ситуации в ближайшее время.
Кроме того, президентский указ предполагает мобилизацию полиции и вооруженных сил Эквадора для обеспечения защиты критически важных объектов энергоинфраструктуры от различных угроз, в том числе диверсий и террористических атак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru