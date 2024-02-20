Эквадор подтвердил, что не будет снабжать Украину оружием
Власти Эквадора решили не поставлять на Украину оружие, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Габриэла Соммерфельда.
«Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», – заявил дипломат в ходе заседания комиссии парламента.
Ранее посол РФ Владимир Спринчан заявил, что Эквадор отменил свое решение о передаче российской техники США. Ожидалось, что старое вооружение обменяют на новое, американское стоимостью $200 млн. В МИД РФ называли решение принятым под давлением заинтересованных лиц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эквадор подтвердил, что не будет снабжать Украину оружием
- Посол РФ: сближение Швейцарии с НАТО не пойдет на пользу отношениям с Москвой
- В Британии заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена
- Два человека погибли в автоаварии в Кабардино-Балкарии
- Стало известно о возможном падении на Землю неуправляемого спутника
- Суд отправил обвиняемого в фейках об армии россиянина на принудительное лечение
- Покинувшего Россию рэпера Matrang задержали в Таиланде
- Алаудинов: СВО может завершиться в сентябре 2024 года
- Фуры с военной техникой для ВСУ застряли на границе с Польшей
- Йеменские хуситы атаковали два судна США в Аденском заливе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru