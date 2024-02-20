Эквадор подтвердил, что не будет снабжать Украину оружием

Власти Эквадора решили не поставлять на Украину оружие, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Габриэла Соммерфельда.

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«Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», – заявил дипломат в ходе заседания комиссии парламента.

Ранее посол РФ Владимир Спринчан заявил, что Эквадор отменил свое решение о передаче российской техники США. Ожидалось, что старое вооружение обменяют на новое, американское стоимостью $200 млн. В МИД РФ называли решение принятым под давлением заинтересованных лиц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаЭквадор

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