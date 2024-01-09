В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала

В здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и во время прямого эфира взяли в заложники ведущих новостей, пишет газета El Universo.

СМИ: В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора

На опубликованном кадре видны шесть мужчин в масках. Они направили оружие на лежащих сотрудников телеканала.

Правоохранительные органы Эквадора пока не комментировали ситуацию. О требованиях захватчиков не сообщается.

В августе 2023 года в Эквадоре убили оппозиционного политика Педро Брионеса. По данным СМИ, к преступлению причастны члены банды, вымогавшей у него деньги.

В понедельник глава Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа. До этого в нескольких тюрьмах произошли бунты, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Эдуард Песов
ТЕГИ:ЗаложникиТелевидениеЭквадор

Горячие новости

Все новости

партнеры