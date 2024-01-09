В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала
В здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и во время прямого эфира взяли в заложники ведущих новостей, пишет газета El Universo.
На опубликованном кадре видны шесть мужчин в масках. Они направили оружие на лежащих сотрудников телеканала.
Правоохранительные органы Эквадора пока не комментировали ситуацию. О требованиях захватчиков не сообщается.
В августе 2023 года в Эквадоре убили оппозиционного политика Педро Брионеса. По данным СМИ, к преступлению причастны члены банды, вымогавшей у него деньги.
В понедельник глава Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа. До этого в нескольких тюрьмах произошли бунты, отмечает «Радиоточка НСН».
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