В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7
1 февраля 202503:40
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в Эквадоре. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 91 км северо-восточнее города Амбато (население около 154 тысяч человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине 40 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия нет.
Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло в американском штате Аляска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru