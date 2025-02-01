В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в Эквадоре. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 91 км северо-восточнее города Амбато (население около 154 тысяч человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине 40 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло в американском штате Аляска.

