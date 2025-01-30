На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8
30 января 202508:48
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в штате Аляска в США. Об этом сообщила геологическая служба страны (USGS).
Толчки зарегистрировали в 04:40 UTC (07:40 мск) в 71 километре юго-восточнее города Николай. Очаг землетрясения находился на глубине 0,1 км.
Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru