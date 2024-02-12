В Египте заявили, что мирный договор с Израилем продолжит действовать

До этого Египет угрожал приостановить действие ключевого мирного договора с Израилем, если войска ЦАХАЛ будут отправлены в город Рафах в секторе Газа. Страна опасается массового бегства палестинцев из анклава на Синайский полуостров. При этом сегодня израильская армия нанесла массированный авиаудар по кварталу Аш-Шабура в городе Рафах.

Воевать с Израилем Каир не планирует, так как в таком случае ожидаемо получит жесткий ответ, заявил в связи с этим президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский «Радиоточке НСН».

