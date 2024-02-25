В Египте затонул паром с рабочими строительной компании
25 февраля 202417:13
На реке Нил затонул паром, перевозивший рабочих строительной компании, передает телеканал Sada El Balad.
Происшествие произошло к северу от столицы Египта Каира. Паром вез рабочих на строительный объект в провинции Гиза. Причиной крушения могла стать перегрузка судна.
По информации телеканала, погибли восемь человек. Шесть спасены. Их достали из воды местные жители.
В начале января вблизи острова Пхукет в Таиланде затонул прогулочный катер с российскими туристами. Все находившиеся на борту смогли спастись, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru