В Египте собака забралась на вершину пирамиды Хеопса
В Египте собака забралась на вершину самой высокой пирамиды в Гизе. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что собаку заметил британский турист Алекс Лэнг, совершавший полёт на параплане. Он снял пса на видео, которое затем выложил в соцсети.
«Парапланерист заметил собаку, которая забралась на вершину пирамиды Хеопса, чтобы полаять на птиц», — говорится в публикации.
Каким образом собака смогла обойти охрану и подняться на 137-метровое сооружение не уточняется. Пользователи соцсетей в шутку назвали пса «воплощением бога Анубиса».
Ранее египетские власти отказались от проекта восстановления одной из трех великих пирамид, расположенных на плато Гиза - пирамиды Микерина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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