Тысячи жителей Эфиопии эвакуируют из-за активности вулкана Дофен
Власти эвакуируют жителей региона Афар на северо-востоке Эфиопии из-за активности вулкана, который может представлять опасность. Об этом пишет Associated Press.
«Тысячи жителей отдаленной части северо-востока... эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности», — отмечает агентство.
Население перемещают на более безопасные территории после выбросов пара давно спавшего вулкана Дофена перед возможным извержением. От вулканической грязи уже пострадали десятки домов, крупные дороги, критическая инфраструктура региона.
Ранее в американском штате Гавайи снова начал извергаться вулкан Килауэа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru