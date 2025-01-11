В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,2
11 января 202504:50
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в Эфиопии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 125 км юго-западнее города Назрет. Очаг располагался на глубине 10 км.
Сведений о разрушениях или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Колумбии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru