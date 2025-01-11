В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в Эфиопии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 125 км юго-западнее города Назрет. Очаг располагался на глубине 10 км.

Сведений о разрушениях или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Колумбии.

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ФОТО: НСН
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