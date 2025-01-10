У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение зарегистрировали у побережья Колумбии, магнитуда толчков составила 5,7. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр землетрясения находился в 200 км юго-западнее города Итагуи. Очаг располагался на глубине 17 км.

Угрозу цунами на фоне ЧП не объявляли, данных о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8, напоминает «Свободная пресса».

