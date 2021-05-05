Убивший Флойда экс-полицейский хочет нового разбирательства

В США экс-полицейский Дерек Шовин, которого присяжные признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию о проведении нового судебного разбирательства, передает телеканал NBC.

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Его правозащитник Эрик Нельсон подал запрос на основании того, что досудебная огласка якобы повлияла на проведение справедливого разбирательства в суде.

Напомним, что афроамериканец был убит полицейским в мае прошлого года, что вызвало волну протестов в США. Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

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ТЕГИ:УбийстваПолицияСША
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