Убивший Флойда экс-полицейский хочет нового разбирательства
В США экс-полицейский Дерек Шовин, которого присяжные признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию о проведении нового судебного разбирательства, передает телеканал NBC.
Его правозащитник Эрик Нельсон подал запрос на основании того, что досудебная огласка якобы повлияла на проведение справедливого разбирательства в суде.
Напомним, что афроамериканец был убит полицейским в мае прошлого года, что вызвало волну протестов в США. Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Экономист предупредил украинцев о подорожании продуктов
- В Лондоне появится ресторан с 24-каратными стейками из золота
- Убивший Флойда экс-полицейский хочет нового разбирательства
- Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области
- OCCRP: Порошенко покупал через офшоры произведения Дали и Репина
- Стало известно о новой схеме мошенничества с жильем с помощью сервиса Booking
- На орбиту запущена новая партия интернет-спутников Starlink
- Артистка Голубкина рассказала о своем состоянии
- Участвующая в параде Победы авиационная техника пролетит над Москвой
- Врач рассказал, что делать при алкогольном отравлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru