Убивший Флойда экс-полицейский хочет нового разбирательства

Его правозащитник Эрик Нельсон подал запрос на основании того, что досудебная огласка якобы повлияла на проведение справедливого разбирательства в суде.

Напомним, что афроамериканец был убит полицейским в мае прошлого года, что вызвало волну протестов в США. Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

