Количество пострадавших в Ливерпуле увеличилось почти до 50 человек

В Ливерпуле количество пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов увеличилось до почти 50 человек, сообщает Sky News.

27 пациентов доставлены в больницу, двое из них получили серьёзные травмы. Ещё 20 человек ранены и получили медицинскую помощь на месте. Несколько человек обратились к медикам для получения помощи.

Полиция Великобритании не считает наезд автомобиля на толпу актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент.

Машина была остановлена на месте, а находившийся за рулем мужчина задержан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

