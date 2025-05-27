Количество пострадавших в Ливерпуле увеличилось почти до 50 человек
В Ливерпуле количество пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов увеличилось до почти 50 человек, сообщает Sky News.
27 пациентов доставлены в больницу, двое из них получили серьёзные травмы. Ещё 20 человек ранены и получили медицинскую помощь на месте. Несколько человек обратились к медикам для получения помощи.
Полиция Великобритании не считает наезд автомобиля на толпу актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент.
Машина была остановлена на месте, а находившийся за рулем мужчина задержан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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