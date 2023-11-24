В Дублине состоялись протесты после нападения на школьниц

В центре ирландской столице городе Дублин произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов и спецназа с протестующими, сообщает Irish Independent.

Это произошло после того, как неизвестный напал с ножом на детей. Инцидент случился недалеко от школы. Митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать представителей силовых структур. Граждане подожгли одну из патрульных машин, запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских, разграбили несколько магазинов в центре города.

В результате нападения у школы 23 ноября пострадали пять человек, в том числе трое детей. Преступник задержан. Им оказался мужчина, который действовал в одиночку.

