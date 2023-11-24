В Дублине состоялись протесты после нападения на школьниц
В центре ирландской столице городе Дублин произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов и спецназа с протестующими, сообщает Irish Independent.
Это произошло после того, как неизвестный напал с ножом на детей. Инцидент случился недалеко от школы. Митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать представителей силовых структур. Граждане подожгли одну из патрульных машин, запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских, разграбили несколько магазинов в центре города.
В результате нападения у школы 23 ноября пострадали пять человек, в том числе трое детей. Преступник задержан. Им оказался мужчина, который действовал в одиночку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru