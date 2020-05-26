В Дубае с 27 мая вернется к работе бизнес
Наследный принц Дубая Хамдан бен Рашид Аль Мактум заявил, что в эмирате с 27 мая возобновится экономическая деятельность. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Высшего совета по управлению кризисами, сообщает РИА Новости.
По словам Аль Мактума, деятельность бизнеса разрешается с 6 утра до 23 вечера. Он добавил, что это касается работы кинотеатров и спортзалов.
Отмечается, что в общественных местах сохраняется требование использовать защитные маски и соблюдать двухметровую дистанцию. По данным минздрава Объединенных арабских эмиратов, число заражений коронавирусом с начала пандемии превысило 30 тысяч, 248 из которых закончились летальными исходами.
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