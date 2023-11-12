В Дубае начали собирать автомобили Aurus

Производственную площадку запустили 12 ноября. В Дубае будут выпускать модели Senat и Komendant.

Ранее сборку планировалось начать в 2024 году. Также в Дубае откроют салон по продаже премиальных седанов.

Планируется поставлять автомобили в страны Ближнего Востока.

Компания «Соллерс» начнет массовое производство автомобилей УАЗ с мотором Евро-5 в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».

