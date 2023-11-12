В Дубае начали собирать автомобили Aurus
В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) началось производство российских люксовых автомобилей Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Производственную площадку запустили 12 ноября. В Дубае будут выпускать модели Senat и Komendant.
Ранее сборку планировалось начать в 2024 году. Также в Дубае откроют салон по продаже премиальных седанов.
Планируется поставлять автомобили в страны Ближнего Востока.
Компания «Соллерс» начнет массовое производство автомобилей УАЗ с мотором Евро-5 в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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