«Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus
Компания «Газпром» может купить долю производителя премиальных российских автомобилей Aurus. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным одного из собеседников издания, сроки сделки не называются, однако соответствующее решение уже приняли на правительственном уровне.
Как отметил другой источник, автопроизводителю нужны дополнительные инвестиции для развития проекта, и сделка будет денежной. По информации еще одного собеседника издания, «Газпром» может получить до 40% доли от госинститута ФГУП НАМИ — крупнейшего акционера Aurus.
Газета направила запросы в пресс-службы «Газпрома», Aurus и НАМИ. В концерне ответили, что вопрос об участии «Газпрома» в покупке автомобильной компании обсудят на совете директоров. Когда и в каком ключе пройдет обсуждение, не уточняется.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал старт производства новой рестайлинговой версии люксового авто Aurus Senat в мае 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru