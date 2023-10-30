«Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus

Компания «Газпром» может купить долю производителя премиальных российских автомобилей Aurus. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

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По данным одного из собеседников издания, сроки сделки не называются, однако соответствующее решение уже приняли на правительственном уровне.

Как отметил другой источник, автопроизводителю нужны дополнительные инвестиции для развития проекта, и сделка будет денежной. По информации еще одного собеседника издания, «Газпром» может получить до 40% доли от госинститута ФГУП НАМИ — крупнейшего акционера Aurus.

Газета направила запросы в пресс-службы «Газпрома», Aurus и НАМИ. В концерне ответили, что вопрос об участии «Газпрома» в покупке автомобильной компании обсудят на совете директоров. Когда и в каком ключе пройдет обсуждение, не уточняется.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал старт производства новой рестайлинговой версии люксового авто Aurus Senat в мае 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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