«Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus

По данным одного из собеседников издания, сроки сделки не называются, однако соответствующее решение уже приняли на правительственном уровне.

Как отметил другой источник, автопроизводителю нужны дополнительные инвестиции для развития проекта, и сделка будет денежной. По информации еще одного собеседника издания, «Газпром» может получить до 40% доли от госинститута ФГУП НАМИ — крупнейшего акционера Aurus.

Газета направила запросы в пресс-службы «Газпрома», Aurus и НАМИ. В концерне ответили, что вопрос об участии «Газпрома» в покупке автомобильной компании обсудят на совете директоров. Когда и в каком ключе пройдет обсуждение, не уточняется.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал старт производства новой рестайлинговой версии люксового авто Aurus Senat в мае 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

