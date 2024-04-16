В Дубае из-за ливней затопило один из крупнейших торговых центров мира

По словам очевидца по имени Григорий, в подтопленном торговом центре находится много людей. Некоторые из них продолжают совершать покупки.

Мужчина отметил, что в ТЦ много рабочих со швабрами, которые пытаются отвести воду в сторону. Для просушки помещения используются специальные машины.

Григорий отметил, что из-за ливня в городе можно передвигаться только на автомобилях. По словам мужчины, угрозы затопления жилых домов нет, пишет «Газета.Ru»

Обрушившиеся на ОАЭ проливные дожди стали причиной отмены 45 авиарейсов, передает «Радиоточка НСН».

