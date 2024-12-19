СМИ: Российская модель Савицкая умерла в Париже в ДТП

Ее знакомая сообщила, что два автомобиля ехали навстречу друг другу. Чтобы избежать лобового столкновения, один из водителей резко свернул и наехал на Савицкую.

Церемония прощания с моделью пройдет 23 декабря. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Савицкая снималась для L’Officiel, Glamour и Bazaar. Она записывала песни и работала телеведущей на телеканале «Пятница», RU TV, Europa Plus TV и «ЖАРА TV».

Ранее в ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

