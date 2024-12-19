СМИ: Российская модель Савицкая умерла в Париже в ДТП
В Париже в автомобильной аварии скончалась 34-летняя российская модель и телеведущая Светлана Савицкая, сообщает StarHit.
Ее знакомая сообщила, что два автомобиля ехали навстречу друг другу. Чтобы избежать лобового столкновения, один из водителей резко свернул и наехал на Савицкую.
Церемония прощания с моделью пройдет 23 декабря. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Савицкая снималась для L’Officiel, Glamour и Bazaar. Она записывала песни и работала телеведущей на телеканале «Пятница», RU TV, Europa Plus TV и «ЖАРА TV».
Ранее в ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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