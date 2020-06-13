В древности крокодилы передвигались на двух ногах

Отдельные виды древних крокодилов перемещались на двух ногах, подобно динозаврам. Такую гипотезу выдвинули палеонтологи из Квинслендского университета. Их исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Отпечатки ног древних крокодиломорфов, в надотряд которых входят и современные крокодилы, и их вымершие виды, были обнаружены в Южной Корее. Находке около 110-120 млн лет. Ученые обнаружили отпечатки задних лап крокодила длиной 24 см при росте рептилии 3 метра. При этом отпечатков передних лап не найдено, пишет Газета.ru.

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«Они двигались так же, как многие динозавры», — сделали вывод исследователи.

После такой находки ученым придется пересмотреть ранее обнаруженные следы, которые приписывают птерозаврам. Они, как предполагается, передвигались на четырех ногах, но некоторые виды – и на двух. Потребуется установить, не крокодилы ли оставили цепочки следов, которые приписывают двуногим птерозаврам.

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ФОТО: pixabay.com
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