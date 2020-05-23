Чучело 84-летнего крокодила выставят в Дарвиновском музее
Сотрудники Дарвиновского музея начнут работу по изготовлению чучела умершего в возрасте 84 лет аллигатора Сатурна. Его тело руководство Московского зоопарка передаст в музей.
Предложение увековечить память легендарной рептилии, прожившей 74 года из своих 84 в Московском зоопарке, поступило от его директора Светланы Акуловой.
«Вчера как раз обсуждались подробности, когда он будет передан к нам, в какие сроки будет изготовлено чучело, тело животного большое, его длина 3,5 метра, поэтому для этого потребуется много усилий и времени», - сказала сотрудник пресс-службы музея Татьяна Коровкина.
Несколько месяцев потребуется на изготовление чучела. Экспозицию крокодила приурочат к 113-летию Дарвиновского музея, уточняет РИА Новости.
Ранее в Московском зоопарке сообщили о смерти аллигатора Сатурна, одного из его старейших обитателей.
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