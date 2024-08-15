В ДР Конго более 540 человек погибли от оспы обезьян в 2024 году
В Демократической республике Конго зарегистрированы 548 летальных случаев от оспы обезьян в 2024 году, заявил глава Минздрава страны Самуэль Роджер Камба, сообщает «Российская газета».
По его словам, выявлены ещё 15 664 потенциальных случая заболевания.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, объявляя о чрезвычайной ситуации, связанной с распространением оспы обезьян, отметил, что появление новой разновидности инфекции и ее быстрое распространение на востоке ДРК вызывают большую тревогу. Он подчеркнул важность скоординированных международных усилий по предотвращению распространяя заболевания.
Ранее стало известно, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус созовет заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru