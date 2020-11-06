В Донбассе заявили об эскалации конфликта в регионе
Глава МИД непризнанной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила об эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.
По ее словам, территория республики обстреливается украинскими силовиками второй день подряд, только за пятницу огонь открывали четыре раза, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Никанорова сообщила о гибели двух сотрудников Народной милиции республики, при этом предупредив Киев о возможности открыть ответный огонь.
В четверг экс-президент Украины, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в которую входят ОБСЕ, Россия и Украина, Леонид Кравчук заявил, что его страна подготовила «План совместных шагов» для ТКГ. План предусматривает полную демилитаризацию Донбасса для прекращения войны и проведения на его территории выборов. По мнению Кравчука, первым делом необходимо прекратить вооруженный конфликт на территории ЛНР и ДНР, это нужно сделать в начале 2021 года. Затем Украина возьмет под контроль границу и обеспечит безопасность на этих территориях для проведения местных выборов. Они должны пройти не позднее 31 марта 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Власти Австрии после терактов решили закрыть «радикальные мечети»
- Приговор Михаилу Ефремову вступил в силу. Теперь его могут этапировать
- Память о Жванецком предложили увековечить в Мосгордуме
- Водитель в Москве совершил больше 100 нарушений ПДД за год
- В Донбассе заявили об эскалации конфликта в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru