Война на два фронта. В Донбассе оценили возможность вторжения Украины в Приднестровье

«Всем этим управляют Соединенные Штаты Америки. Им нужны очаги вокруг Российской Федерации, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны. Это могло начаться и в Приднестровье. Но, видимо, там хорошо поработали представители спецслужб, не дали развиться большим конфликтам по сценарию оранжевой революции. Но заявления, которые делает президент Молдавии Санду явно направлены на дестабилизацию обстановки. Российская Федерации все это длительное время была гарантом спокойствия и стабильности в этом регионе. Пока она там находится, можно с уверенностью сказать, что развитие силовых сценариев очень маловероятно. Но есть еще украинские власти, которым их западные кураторы, скорее всего, подсказывают сделать именно так. Есть пограничная Одесская область, есть спорные территории в устье Дуная. Могут вполне начаться споры из-за земли, чтобы еще больше втянуть Российскую Федерацию в конфликт», - сказал Марочко.

Он выразил уверенность, что Украина не готова вмешиваться в конфликт в Молдавии, если он выйдет за рамки политических заявлений.

«Какими силами и средствами Украина готовится развязать конфликт? У нее сейчас не такое положение, чтобы вести войну на два фронта. Донбасс и Приднестровье она не потянет. Но если ей помогут западные партнеры, это вполне вероятно. Есть много свидетельств, что ей оказывают непосредственную помощь страны НАТО. Без такой помощи Украина неспособна вести войну на два направления одновременно», - отметил эксперт.

Со своей стороны самопровозглашенные республики Донбасса готовы помочь Приднестровью.

«Мы всегда готовы помочь всем, кто поддерживает нас хотя бы на уровне русского мира. Но чтобы оказывать помощь военной техникой и силой, нужно иметь общую границу. Это невозможно. Но добрым советом, знаниями, мы всегда готовы поделиться со своими братьями», - заверил собеседник НСН.

Избранный президент Молдавии Майя Санду 30 ноября заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена ОГРВ, а российские миротворцы должны быть заменены на гражданских наблюдателей ОБСЕ. В Москве ответили, что в настоящий момент не собираются выводить миротворческий контингент.

