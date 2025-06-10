В доме стрелка из Граца нашли предсмертное письмо
Австрийские следователи обнаружили предсмертное письмо в доме 21-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на школу в Граце. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, обыск проводился во второй половине дня. Найденный документ, предположительно написанный самим стрелком, может помочь установить мотив преступления. Ранее полиция допускала, что нападавший мог стать жертвой травли.
Массовое убийство произошло в средней школе BORG на улице Dreierschützengasse. По информации телеканала ORF, 21-летний бывший ученик этого учебного заведения открыл стрельбу в двух классах, после чего был ликвидирован прибывшими силами спецназа. На месте происшествия у него обнаружили как короткоствольное, так и длинноствольное оружие, предположительно, дробовик.
В результате нападения погибли десять человек, включая самого стрелка. Семь из жертв — дети. Пострадали 28 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии, некоторые с огнестрельными ранениями головы. Среди тяжелораненых есть как учащиеся, так и преподаватели, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В доме стрелка из Граца нашли предсмертное письмо
- Трамп назвал условия вывода нацгвардии из Лос-Анджелеса
- На Кубани задержаны подозреваемые по делу о незаконной поставке оружия
- Замгубернатора Владимирской области арестован по делу о крупной взятке
- Россиянам объяснили, как «выбить» зарплату на неофициальной работе
- СК проверяет сообщения об отравлении пассажиров теплохода на Валаам
- Останина раскритиковала идею Львовой-Беловой поднять планку многодетности
- США сократят военный бюджет на поставки оружия Украине в 2026 году
- В Госдуме заявили, что букмекеры должны нести ответственность за лудоманию
- Лукашенко раскритиковал белорусскую киноиндустрию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru