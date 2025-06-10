В доме стрелка из Граца нашли предсмертное письмо

Австрийские следователи обнаружили предсмертное письмо в доме 21-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на школу в Граце. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, обыск проводился во второй половине дня. Найденный документ, предположительно написанный самим стрелком, может помочь установить мотив преступления. Ранее полиция допускала, что нападавший мог стать жертвой травли.