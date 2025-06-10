В доме стрелка из Граца нашли предсмертное письмо

Австрийские следователи обнаружили предсмертное письмо в доме 21-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на школу в Граце. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, обыск проводился во второй половине дня. Найденный документ, предположительно написанный самим стрелком, может помочь установить мотив преступления. Ранее полиция допускала, что нападавший мог стать жертвой травли.

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Массовое убийство произошло в средней школе BORG на улице Dreierschützengasse. По информации телеканала ORF, 21-летний бывший ученик этого учебного заведения открыл стрельбу в двух классах, после чего был ликвидирован прибывшими силами спецназа. На месте происшествия у него обнаружили как короткоствольное, так и длинноствольное оружие, предположительно, дробовик.

В результате нападения погибли десять человек, включая самого стрелка. Семь из жертв — дети. Пострадали 28 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии, некоторые с огнестрельными ранениями головы. Среди тяжелораненых есть как учащиеся, так и преподаватели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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