СМИ: Число жертв нападения в школе в Австрии увеличилось до 11

Ранее стало известно, что в учебном заведении произошла стрельба, по данным СМИ, нападавший - ученик школы. Сообщалось о пяти погибших. На фоне ЧП полиция начала крупную операцию в Граце.

По информации местных изданий, нападавший открыл огонь в двух классах, прозвучало по меньшей мере 20 выстрелов. Злоумышленника ликвидировали.

На месте ЧП работает полиция, в школе ведется обыск.

