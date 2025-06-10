СМИ: Число жертв нападения в школе в Австрии увеличилось до 11

Число погибших в результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац возросло до 11. Об этом сообщает портал Auf1.

СМИ: Пять человек погибли при нападении в школе в Австрии

Ранее стало известно, что в учебном заведении произошла стрельба, по данным СМИ, нападавший - ученик школы. Сообщалось о пяти погибших. На фоне ЧП полиция начала крупную операцию в Граце.

По информации местных изданий, нападавший открыл огонь в двух классах, прозвучало по меньшей мере 20 выстрелов. Злоумышленника ликвидировали.

На месте ЧП работает полиция, в школе ведется обыск.

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ФОТО: РИА Новости
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