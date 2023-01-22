В доме Байдена нашли еще шесть секретных документов
Сотрудники Министерства юстиции США провели обыск в частном доме главы государства Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил адвокат президента Боб Баэур.
По его словам, обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При его проведении присутствовали адвокаты главы Белого дома и представители администрации Байдена.
Баэур отметил, что Минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в Сенате, другая — на посту вице-президента.
Ранее телеведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что прецедент хранения президентом Соединенных Штатов Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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