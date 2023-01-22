В доме Байдена нашли еще шесть секретных документов

Сотрудники Министерства юстиции США провели обыск в частном доме главы государства Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил адвокат президента Боб Баэур.

Юристы Байдена обнаружили секретные документы в гараже его дома

По его словам, обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При его проведении присутствовали адвокаты главы Белого дома и представители администрации Байдена.

Баэур отметил, что Минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в Сенате, другая — на посту вице-президента.

Ранее телеведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что прецедент хранения президентом Соединенных Штатов Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры