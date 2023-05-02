В Демократической республике Конго прошла акция «Бессмертный полк»

В столице Демократической республики Конго прошла акция «Бессмертный полк». РИА Новости сообщает, что шествие было организовано российским посольством в Киншасе.

Акция «Бессмертный полк» назначена в школах РФ на 4 мая

Маршем по городу прошлись около ста человек, в том числе сотрудники посольства, соотечественники, российские военные наблюдатели, а также «симпатизирующие России конголезцы», цитирует представителя дипмиссии Алины Мирзахановой агентство.

Отмечается, что участники шествия прошли с плакатами героев Отечественной войны, красными знаменами и большим развернутым флагом России, а местные музыканты исполнили «Катюшу».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:ШествиеБессмертный Полк

Горячие новости

Все новости

партнеры