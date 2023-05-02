В Демократической республике Конго прошла акция «Бессмертный полк»

Маршем по городу прошлись около ста человек, в том числе сотрудники посольства, соотечественники, российские военные наблюдатели, а также «симпатизирующие России конголезцы», цитирует представителя дипмиссии Алины Мирзахановой агентство.

Отмечается, что участники шествия прошли с плакатами героев Отечественной войны, красными знаменами и большим развернутым флагом России, а местные музыканты исполнили «Катюшу».

