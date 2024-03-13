В Дании решили впервые призвать в армию женщин
Власти Дании решили впервые в истории страны призвать женщин на службу в армию, заявила глава правительства королевства Метте Фредериксен. Ее слова приводит агентство Associated Press.
По словам премьера, таким образом власти ходят достичь «полного гендерного равенства». Кроме того, срок службы увеличится с четырех до 11 месяцев.
В настоящее время армия Дании насчитывает около девяти тысяч профессиональных военных и 4,7 тысячи призывников.
Ранее бывший главком силами США в Европе Бен Ходжес потребовал от Украины мобилизовать женщин. Он полагает, что такой шаг покроет дефицит армии страны в кадрах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в 85 лет
- На Кубани родился первый клонированный теленок
- ФАС: нефтяные компании нарастили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок
- В Дании решили впервые призвать в армию женщин
- Бейонсе назвала новый альбом «Cowboy Carter»
- В Москве открыли памятник героям «Молодой гвардии»
- Актриса Стоун заявила об уговорах продюсера переспать с коллегой ради успеха фильма
- В России предложили запретить азарные игры для должников по алиментам
- При обстреле города Грайворон Белгородской области пострадали две женщины
- В Татарстане девочка пострадала при сходе снега с крыши школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru