В Дании решили впервые призвать в армию женщин

По словам премьера, таким образом власти ходят достичь «полного гендерного равенства». Кроме того, срок службы увеличится с четырех до 11 месяцев.

В настоящее время армия Дании насчитывает около девяти тысяч профессиональных военных и 4,7 тысячи призывников.

Ранее бывший главком силами США в Европе Бен Ходжес потребовал от Украины мобилизовать женщин. Он полагает, что такой шаг покроет дефицит армии страны в кадрах, передает «Радиоточка НСН».

