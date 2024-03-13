В Дании решили впервые призвать в армию женщин

Власти Дании решили впервые в истории страны призвать женщин на службу в армию, заявила глава правительства королевства Метте Фредериксен. Ее слова приводит агентство Associated Press.

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По словам премьера, таким образом власти ходят достичь «полного гендерного равенства». Кроме того, срок службы увеличится с четырех до 11 месяцев.

В настоящее время армия Дании насчитывает около девяти тысяч профессиональных военных и 4,7 тысячи призывников.

Ранее бывший главком силами США в Европе Бен Ходжес потребовал от Украины мобилизовать женщин. Он полагает, что такой шаг покроет дефицит армии страны в кадрах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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