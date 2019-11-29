В Дании получили жалобу на решение по «Северному потоку – 2»
В Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя совета.
По её словам, жалоба была принята в установленные сроки, однако, кто выступил её инициатором, в совете не уточнили.
Ранее о намерении обжаловать разрешение на строительство «Северного потока – 2» высказывал глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Напомним, 28 ноября в Датском энергетическом агентстве (DEA) заявили, что оператор газопровода Nord Stream2 AG может приступать к прокладке участка по территориальным водам страны.
О положительном решении Дании по «Северному потоку – 2» стало известно 30 октября. Ранее НСН отмечала, что формально Дания не имела оснований отказать в разрешении. Оно выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и Конвенцией ООН по морскому праву. Эти документы чётко определяют, какие условия необходимо соблюсти, чтобы государство разрешило строительство транзитного трубопровода в обязательном порядке.
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