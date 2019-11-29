В Дании получили жалобу на решение по «Северному потоку – 2»

В Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя совета.

По её словам, жалоба была принята в установленные сроки, однако, кто выступил её инициатором, в совете не уточнили.

Ранее о намерении обжаловать разрешение на строительство «Северного потока – 2» высказывал глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.