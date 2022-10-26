В Дании объяснили секретность расследования по «Северным потокам»

Дания, Германия и Швеция не будут обнародовать результаты расследований по инцидентам на трубопроводах системы «Северный поток» до тех пор, пока не добудут доказательств, не вызывающих сомнения. Такую точку зрения озвучил командующий военно-морскими силами Дании Йенс Кристофферсен.

Он объяснил подобного рода скрытность тем, что появление в свободном доступе предварительных или разрозненных деталей расследований, может привести к «неконструктивным реакциям», передает New York Times. Именно поэтому, по словам главы ВМС, необходимы неопровержимые доказательства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о безуспешных попытках Москвы добиться доступа к материалам расследования по «Северным потокам». Как сообщал Telegram-канала «Радиоточка НСН», МИД РФ пригласил на Смоленскую площадь послов ФРГ, Дании и Швеции, чтобы выразить протест в связи с недопуском российской стороны к расследованию.

Резкое падение давления на двух нитках трубопровода «Северный поток» и одной – «Северный поток 2» произошло 26 сентября. В Дании и Швеции подтвердили, что газопроводы были повреждены в результате взрывов. Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. ФСБ РФ возбудило уголовное дело.

