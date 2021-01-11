В Дании число случаев COVID-19 приблизилось к 182 тысячам
В Дании число идентифицированных случаев заражения коронавирусом достигло почти 183 тысяч. Такую статистику обнародовал Государственный институт королевства по борьбе с инфекционными заболеваниями.
За последние сутки в стране выявлено 1239 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в Дании умерли 1597 пациентов с коронавирусом.
Ранее власти этой страны приняли решение об ограничении въезд и выезда в качестве меры борьбы с распространением инфекции. Все поездки за границу полностью запрещены, даже служебные командировки.
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