В Дании число случаев COVID-19 приблизилось к 182 тысячам

В Дании число идентифицированных случаев заражения коронавирусом достигло почти 183 тысяч. Такую статистику обнародовал Государственный институт королевства по борьбе с инфекционными заболеваниями.

За последние сутки в стране выявлено 1239 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в Дании умерли 1597 пациентов с коронавирусом.

Ранее власти этой страны приняли решение об ограничении въезд и выезда в качестве меры борьбы с распространением инфекции. Все поездки за границу полностью запрещены, даже служебные командировки.

