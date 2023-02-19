В Дамаске погибли пять человек после атаки Израиля

Антонов: двуличие США возмутительно Ван И: Китай полностью преодолел пандемию COVID-19 СМИ: пять человек погибли во время ракетной атаки израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска «Роскосмос»: поврежденный грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился Гидрометцентр: в Москве в воскресенье -3…-5 градусов, снег