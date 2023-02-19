В Дамаске погибли пять человек после атаки Израиля
19 февраля 202310:59
Пять человек погибли в результате атаке сил Израиля на Дамаск, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из минобороны Сирии.
Уточняется, что один из погибших – военнослужащий.
Также известно о 15 раненых.
Ряд районов сирийской столицы получили материальный ущерб, сообщает минобороны страны.
Ранее в Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля, сообщала НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru