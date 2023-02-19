В Дамаске погибли пять человек после атаки Израиля

Пять человек погибли в результате атаке сил Израиля на Дамаск, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из минобороны Сирии.

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Уточняется, что один из погибших – военнослужащий.

Также известно о 15 раненых.

Ряд районов сирийской столицы получили материальный ущерб, сообщает минобороны страны.

Ранее в Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля, сообщала НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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