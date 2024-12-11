В Дамаске отменили комендантский час

Отмечается, что командование военными операциями отменило комендантский час не только в сирийской столице, но и в его окрестностях.

«Призываем наших соотечественников вернутся к работе в учреждениях», - говорится в заявлении.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир заявил, что в Сирии был сформирован состав временного правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».