В Дамаске отменили комендантский час
Пришедшая к власти в Сирии военная оппозиция отменила комендантский час, ранее введённый в Дамаске. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в сирийской газете Al-Watan.
Отмечается, что командование военными операциями отменило комендантский час не только в сирийской столице, но и в его окрестностях.
«Призываем наших соотечественников вернутся к работе в учреждениях», - говорится в заявлении.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир заявил, что в Сирии был сформирован состав временного правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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