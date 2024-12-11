В Дамаске отменили комендантский час

Пришедшая к власти в Сирии военная оппозиция отменила комендантский час, ранее введённый в Дамаске. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в сирийской газете Al-Watan.

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Отмечается, что командование военными операциями отменило комендантский час не только в сирийской столице, но и в его окрестностях.

«Призываем наших соотечественников вернутся к работе в учреждениях», - говорится в заявлении.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир заявил, что в Сирии был сформирован состав временного правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Сирийская ОппозицияДамаскСирия

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