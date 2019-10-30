В Чили объявили об отмене саммита АТЭС из-за акций протеста

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен был состояться в ноябре. Также отменён климатический форум, запланированный на декабрь. Как отмечает RT, власти этой южно-американской страны приняли такое решение в связи с массовыми выступлениями и беспорядками.

Пиньера подчеркнул, что государство должно сосредоточиться на решении социальных конфликтов. Массовые акции протеста проходят во многих городах Чили уже несколько недель. При этом, нередко, выступления выливаются в грабежи магазинов и пожары. В стране вводилось чрезвычайное положение.

Поводом для демонстраций стало объявленное повышение проезда в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Теперь демонстранты выступают за возращение бесплатного образования, улучшение здравоохранения, а также против низких зарплат и роста тарифов.

