В Чехии заявили, что страна не нуждается в «Спутнике V»

В Чехии имеется достаточное количество препаратов от COVID-19, зарегистрированных в Евросоюзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Андрея Бабиша.

В Чехии приостановили изучение вакцины «Спутник V»

По его словам, страна не нуждается в российской вакцине «Спутник V». «Мы уже в ней не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно»,— сказал Бабиш. Ранее он заявил, что ЕС не может обеспечить Чехию вакцинами, тем самым «косвенно вынуждая» ее начать переговоры о покупке препарата из России.

Ранее фармрегулятор Чехии приостановил изучение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаЧехия
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