В Чехии заявили, что страна не нуждается в «Спутнике V»

По его словам, страна не нуждается в российской вакцине «Спутник V». «Мы уже в ней не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно»,— сказал Бабиш. Ранее он заявил, что ЕС не может обеспечить Чехию вакцинами, тем самым «косвенно вынуждая» ее начать переговоры о покупке препарата из России.

Ранее фармрегулятор Чехии приостановил изучение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

