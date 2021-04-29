В Чехии приостановили изучение вакцины «Спутник V»

Фармрегулятор Чехии приостановил изучение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

Она отметила, что на основе полученной документации нельзя сделать выводы о качестве вакцины, а клиническое изучение вакцины еще не начиналось.

Выступавший против «Спутника V» глава чешского МИДа объявил об отставке

На данный момент в Чехии доступны вакцины от американских производителей Pfizer/BioNTech и Moderna, а также британский препарат AstraZeneca.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД, отменил поездку в Москву для переговоров о закупке вакцины «Спутник V».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ЧехияВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры