В Чехии приостановили изучение вакцины «Спутник V»

На данный момент в Чехии доступны вакцины от американских производителей Pfizer/BioNTech и Moderna, а также британский препарат AstraZeneca.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД, отменил поездку в Москву для переговоров о закупке вакцины «Спутник V».

