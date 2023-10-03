В Чехии выступили за переговоры о вхождении Украины в Евросоюз

Прага рассчитывает, что Украина станет членом Европейского союза и выступает за скорейшее начало переговоров о ее вхождении в объединение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

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По его словам, переговоры между Евросоюзом и Киевом должны начаться быстрей. Как указал дипломат, этот процесс нужно запустить осенью или в начале 2024 года.

Речь идет о техническом процессе, в ходе которого будет дана оценка, насколько Украина готова стать членом ЕС.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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