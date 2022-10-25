В Чехии вступил в силу запрет на въезд россиян в страну

Запрет на въезд россиян, прибывающих из-за пределов шенгенской зоны вступил в силу в Чехии, сообщает пресс-служба Консульского отдела Посольства Чешской республики в Москве.

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Отмечается, что запрет не будет распространяться на прилетающих в один из пяти международных аэропортов Чехии из шенгенской страны, а также на обладателей чешских ВНЖ и ПМЖ.

«С 25 октября 2022 года запрещён въезд в Чешскую республику гражданам РФ, у которых имеются действующие краткосрочные визы с целью туризма, культуры или спорта, в независимости от того дипломатическое представительство какой страны шенгенского пространства данную визу выдало», - говорится в сообщении.

Ранее Япония впервые за 2,5 года отменила введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, сообщает RT.

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