Вакцина «Спутник V» показала в Сан-Марино близкую к 100% эффективность

По его словам, большая часть прививок была выполнения с применением российской вакцины, применение которой было изучено в ходе двух исследований, сообщает ТАСС.

Ранее власти Сан-Марино анонсировали открытие «прививочного туризма» с использованием российской вакцины. Об этом заявил министр туризма Федерико Педини Амати.

Вопрос с Италией, которая окружает Сан-Марино со всех сторон остается открытым, так как европейский регулятор не одобрил российскую вакцину.

