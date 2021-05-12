Вакцина «Спутник V» показала в Сан-Марино близкую к 100% эффективность

Использование российской вакцины «Спутник V» в Сан-Марино продемонстрировало эффективность, приближенную к 100%, превышая результаты опубликованных ранее научных исследований. Об этом заявил государственный секретарь республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.

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По его словам, большая часть прививок была выполнения с применением российской вакцины, применение которой было изучено в ходе двух исследований, сообщает ТАСС.

Ранее власти Сан-Марино анонсировали открытие «прививочного туризма» с использованием российской вакцины. Об этом заявил министр туризма Федерико Педини Амати.

Вопрос с Италией, которая окружает Сан-Марино со всех сторон остается открытым, так как европейский регулятор не одобрил российскую вакцину.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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