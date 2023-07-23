Санкции в пользу США. Антироссийские рестрикции ослабляют Европу

По словам замминистра, некоторые страны Европы формально не отказывают в выдаче виз гражданам РФ. В то же время иностранные государства выдвигают «заведомо невыполнимые условия», пишет Газета.ру.



Россияне меняют маршруты поездок в Европу. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Известиями».

«За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы», — отметил Горин.

Наибольшей популярностью у туристов из России пользуются Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия и Венгрия.