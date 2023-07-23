Санкции в пользу США. Антироссийские рестрикции ослабляют Европу
Санкции против России позволяют США обескровить европейскую экономику, и перенаправить людские и финансовые ресурсы на американский континент, считают в России.
Аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа в Финляндии стала пустой из-за отсутствия гостей из России, сообщает Ilta-Sanomat. Это произошло на фоне закрытие границ для россиян осенью 2022 года. В октябре владельцы объявили о банкротстве.
Евросоюз свел к минимуму оформление многократных виз для россиян, при этом некоторые государства выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд. Об этом рассказал статс-секретарь — замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью ТАСС.
Как указал замминистра, западные страны ужесточают условия въезда для туристов из РФ «вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз». Иванов напомнил, что россиянам уже запретили въезд с туристическими целями в Финляндию, Чехию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, сообщает телеканал «360».
По словам замминистра, некоторые страны Европы формально не отказывают в выдаче виз гражданам РФ. В то же время иностранные государства выдвигают «заведомо невыполнимые условия», пишет Газета.ру.
Россияне меняют маршруты поездок в Европу. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Известиями».
«За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы», — отметил Горин.
Наибольшей популярностью у туристов из России пользуются Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия и Венгрия.
Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что продление санкций позволяет США разрушить экономику европейских стран.
«Основная цель США – разрушить экономику своих сателлитов и добиться потока, как квалифицированных кадров, так и инвестиций на свою территорию. Великобритания не несет особого ущерба, а что касается Германии, Франции и других стран, то тщательно на протяжении многих лет сформированная недоэлита этих стран готова осуществлять любую политику для сохранения своего присутствия во власти. Крупный бизнес должен всерьез тревожиться, потому что он утрачивает комфортные и премиальные рынки России и уходит в отрицательные значения. Мы будем видеть в Европе накачку «вертолетными деньгами» экономик, попытку сдержать банкротство банков и новые волны мигрантов, это добьет старушку Европу», - заключил собеседник НСН.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что государство обеспечило устойчивость российской экономики.
«Российская экономика в условиях санкционного нажима устояла. Смогли перенести даже нажим на рынки. Он привел к снижению мировых товарных цен, это конечно по нам ударило и привело к ослаблению рубля. Однако на Западе рассчитывали, что наша экономика рухнет. Рано или поздно проблемы мы преодолеем. Государство сегодня способно обеспечить устойчивость экономики и ее развитие», - сказал Колташов.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что полный запрет экспорта в Россию приведет к краху Европы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru