В Чехии пройдет крупнейшая в истории страны забастовка профсоюзов
Профсоюзы Чехии 27 ноября проведут забастовку, которая охватит сотни предприятий примерно с 1 млн сотрудников и персонал 70% школьных учреждений. Об этом заявил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозеф Стршедула, передает РИА Новости.
«Судя по имеющейся у нас информации, намеченная на 27 ноября забастовка станет самой крупной акцией протеста, когда-либо проходившей в Чехии», — отметил Стршедула.
Акция призвана заставить правительство Чехии «задуматься о том, что происходит в обществе», пишет RT.
По словам главы ЧМКП, люди «возмущены сложившимся положением дел», в частности, правительственным пакетом мер по оздоровлению госфинансов. Документ включает в том числе снижение государственных дотаций, отмену некоторых налоговых льгот, повышение НДС на ряд товаров и услуг, изменение порядка выплаты пенсий. Профсоюзы и оппозиция считают, что изменения спровоцируют повышение инфляции, отрицательно скажутся на росте экономики и снизят уровень жизни населения.
Планируется, что в рамках забастовки организации прервут производственный процесс по меньшей мере на один час, отмечает телеканал «360». Во всех регионах пройдут митинги и шествия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru