В Чехии пройдет крупнейшая в истории страны забастовка профсоюзов

«Судя по имеющейся у нас информации, намеченная на 27 ноября забастовка станет самой крупной акцией протеста, когда-либо проходившей в Чехии», — отметил Стршедула.

Акция призвана заставить правительство Чехии «задуматься о том, что происходит в обществе», пишет RT.

По словам главы ЧМКП, люди «возмущены сложившимся положением дел», в частности, правительственным пакетом мер по оздоровлению госфинансов. Документ включает в том числе снижение государственных дотаций, отмену некоторых налоговых льгот, повышение НДС на ряд товаров и услуг, изменение порядка выплаты пенсий. Профсоюзы и оппозиция считают, что изменения спровоцируют повышение инфляции, отрицательно скажутся на росте экономики и снизят уровень жизни населения.

Планируется, что в рамках забастовки организации прервут производственный процесс по меньшей мере на один час, отмечает телеканал «360». Во всех регионах пройдут митинги и шествия.

